Медведев объяснил причину нагнетания международной напряжённости

Нагнетание международной напряжённости, которое заметно в последнее время, можно объяснить амбициями отдельных политиков. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Объяснение прежде всего заложено в амбициях и в характере отдельных людей и в устремлениях отдельных стран, если говорить о международных отношениях и международной напряжённости", — передаёт ТАСС слова Медведева в интервью российским СМИ.

Медведев считает, что жить нужно в согласии. Он подчёркивает, что необходимо договариваться по самым разным вопросам — и это касается не только международных отношений, но и внутренних противоречий.