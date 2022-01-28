Медведев объяснил причину нагнетания международной напряжённости
Зампред Совбеза РФ придерживается мнения, что нужно жить в согласии, стараться договариваться друг с другом по самым разным вопросам.
Дмитрий Медведев © ТАСС / Екатерина Штукина
Нагнетание международной напряжённости, которое заметно в последнее время, можно объяснить амбициями отдельных политиков. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Объяснение прежде всего заложено в амбициях и в характере отдельных людей и в устремлениях отдельных стран, если говорить о международных отношениях и международной напряжённости", — передаёт ТАСС слова Медведева в интервью российским СМИ.
Медведев считает, что жить нужно в согласии. Он подчёркивает, что необходимо договариваться по самым разным вопросам — и это касается не только международных отношений, но и внутренних противоречий.
Как рассказывал Лайф, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин принимает меры для обеспечения безопасности России. Он напомнил, что именно Москва инициировала переговоры и консультации с США и НАТО, которые призваны снизить градус напряжённости в мировом сообществе.
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