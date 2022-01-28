"Коммерсант": Пенсионный фонд и ФСС планируют объединить в один

Как отмечает издане, работодателям предложат общую облагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование сотрудников. Упростится и получение социальных услуг. Координацией работы займётся Минтруд, а управление будут передано наблюдательному совету, состоящему из семи человек — представителей работодателей и профсоюзов, Совета федерации и Госдумы, вице-премьера — координатора РТК, главы Минтруда и самого председателя. Что касается правовой формы, учредителем внебюджетной организации выступит правительство, а собственником имущества фонда, как и ответственным по публичным обязательствам фонда,— РФ.

Ожидается, что реформа состоится к 2023 году. Минтруд рассчитывает уже весной внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы. Отмечается, что важнейшей предпосылкой для объединения фондов именно сейчас, учитывая, что их реформа обсуждается без малого уже десять лет, являются цели, заложенные правительством в концепцию цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года. Учитывая это, предполагается, что эволюция Социального фонда будет напоминать развитие ФНС, который, действуя в рамках своего штатного расписания, постоянно принимает на себя новые функции, в то время как старые сокращаются.