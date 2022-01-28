Инвестор Сосновский посоветовал сейчас не хранить сбережения в наличных

Сбережения лучше вкладывать в активы, а не держать в форме наличных, даже в иностранной валюте. Такой совет россиянам дал директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.

"Рекомендую валюту не держать в долларах, а перевести в долларовые активы. Серьёзные санкции могут ограничить хождение валюты в России, а прямые санкции против банков гипотетически могут привести к выдаче валютных депозитов рублями по определенному банком курсу", – говорит эксперт в беседе с РИА "Новости".

Он отмечает, что сейчас главным врагом денег является инфляция, которая по итогам прошлого года оказалась очень высокой. Именно поэтому он советует вкладывать средства, а не держать их.

"Деньги нужны как объект трат и инвестиций. Сейчас не время для кэша", – подчёркивает Сосновский.