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Инвестор Сосновский посоветовал сейчас не хранить сбережения в наличных

Финансист отмечает, что главным врагом денег остаётся инфляция, которая сейчас высока. Когда цены быстро растут, "не время для кэша".

28 января, 04:23

© Pixabay

Сбережения лучше вкладывать в активы, а не держать в форме наличных, даже в иностранной валюте. Такой совет россиянам дал директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.

"Рекомендую валюту не держать в долларах, а перевести в долларовые активы. Серьёзные санкции могут ограничить хождение валюты в России, а прямые санкции против банков гипотетически могут привести к выдаче валютных депозитов рублями по определенному банком курсу", – говорит эксперт в беседе с РИА "Новости".

Он отмечает, что сейчас главным врагом денег является инфляция, которая по итогам прошлого года оказалась очень высокой. Именно поэтому он советует вкладывать средства, а не держать их.

"Деньги нужны как объект трат и инвестиций. Сейчас не время для кэша", – подчёркивает Сосновский.

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А ранее Лайф писал, что финансист Бабин спрогнозировал ситуацию с рублём в феврале. По мнению эксперта, сейчас самое сильное влияние на курс отечественной валюты оказывает геополитическая ситуация — взаимные обвинения и переговоры России с Западом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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