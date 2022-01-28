Инвестор Сосновский посоветовал сейчас не хранить сбережения в наличных
Финансист отмечает, что главным врагом денег остаётся инфляция, которая сейчас высока. Когда цены быстро растут, "не время для кэша".
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Сбережения лучше вкладывать в активы, а не держать в форме наличных, даже в иностранной валюте. Такой совет россиянам дал директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.
"Рекомендую валюту не держать в долларах, а перевести в долларовые активы. Серьёзные санкции могут ограничить хождение валюты в России, а прямые санкции против банков гипотетически могут привести к выдаче валютных депозитов рублями по определенному банком курсу", – говорит эксперт в беседе с РИА "Новости".
Он отмечает, что сейчас главным врагом денег является инфляция, которая по итогам прошлого года оказалась очень высокой. Именно поэтому он советует вкладывать средства, а не держать их.
"Деньги нужны как объект трат и инвестиций. Сейчас не время для кэша", – подчёркивает Сосновский.
А ранее Лайф писал, что финансист Бабин спрогнозировал ситуацию с рублём в феврале. По мнению эксперта, сейчас самое сильное влияние на курс отечественной валюты оказывает геополитическая ситуация — взаимные обвинения и переговоры России с Западом.
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