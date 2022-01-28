Знаменитый инвестор Грэнтэм предсказал масштабный обвал мировой экономики

Миру грозит грандиозный обвал экономики, считает легендарный инвестор, сооснователь компании Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co Джереми Грэнтэм. Он призвал готовиться к замедлению экономического роста, скачку инфляции и резкому дефициту рабочей силы.

В беседе с Bloomberg Джереми Грэнтэм напомнил, что объёмы дешёвой нефти, никеля, меди ограничены и мы начинаем приближаться к этим границам. По его мнению, изменение климата, сопровождающееся сильными наводнениями, засухами и экстремальным повышением температуры, подорвёт сельское хозяйство. На возмещение потерь могут уйти десятилетия.

"Если вы думаете, что сможете выдержать это 10, 20 или даже 30 лет, ради бога. Но история говорит, что многие из вас этого не выдержат", — подвёл пессимистический итог инвестор.