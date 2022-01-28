Медведев назвал бессмысленным введение локдауна в нынешних условиях

Локдаун, то есть ограничение передвижения россиян, был необходим на первой стадии пандемии коронавируса, но сейчас, в условиях появления новых штаммов, в нём нет смысла. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"Сейчас смысла в локдауне нет, особенно в условиях появления новых штаммов. Поэтому, несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется, потому что это бессмысленно", — сказал Медведев, слова которого передают РИА "Новости".

По его мнению, вирус победить с помощью локдауна можно. Однако для этого необходимо запереть всех по домам и квартирам минимум на две недели. Осуществить это невозможно по ряду причин. Например, поскольку людям надо оказывать медицинскую помощь.

Локдаун был необходим на первой стадии пандемии, добавляет Медведев. Он объяснил это тем, что в тот момент у России не было ни понимания, как бороться с этим заболеванием, ни готовой к этому системы стационарной медицинской помощи.

"У нас не было вакцин, не было технологий, не было системы кризисного реагирования. Не было даже нормально развёрнутой системы оказания стационарной медицинской помощи, хотя она у нас была лучше на самом деле, чем, например, в Европе, потому что она ещё осталась с советских времён. Но всё-таки коек-то не хватало, это понятно. И поэтому локдаун в этом случае сыграл свою положительную роль", — сказал Медведев.