В Малайзии собрались запретить продажу сигарет целому поколению

Власти Малайзии планируют полностью запретить продажу сигарет и табачных изделий всем, рождённым после 2005 года. Об этом сообщил министр здравоохранения этой страны Хайри Джамалуддин.

"Малайзия, как и некоторые государства Западно-Тихоокеанского региона, надеется в этом году принять закон, который позволит избавить целое поколение от курения", — сказал глава ведомства, его слова передаёт портал "Малэйша кини".

По его словам, в стране вызываемые курением болезни ежегодно в среднем уносят около 27,2 тысячи жизней. В прошлом же году умерло даже больше заядлых курильщиков — 31 тысяча человек.