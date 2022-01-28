В Малайзии собрались запретить продажу сигарет целому поколению
Ежегодно от последствий табакокурения в этой стране в среднем умирает около 27,2 тысячи человек, а в прошлом скончалась 31 тысяча граждан.
© Pixabay
Власти Малайзии планируют полностью запретить продажу сигарет и табачных изделий всем, рождённым после 2005 года. Об этом сообщил министр здравоохранения этой страны Хайри Джамалуддин.
"Малайзия, как и некоторые государства Западно-Тихоокеанского региона, надеется в этом году принять закон, который позволит избавить целое поколение от курения", — сказал глава ведомства, его слова передаёт портал "Малэйша кини".
По его словам, в стране вызываемые курением болезни ежегодно в среднем уносят около 27,2 тысячи жизней. В прошлом же году умерло даже больше заядлых курильщиков — 31 тысяча человек.
А ранее Лайф сообщал, что единая минимальная цена пачки сигарет выросла в России с 1 января до 112 рублей. Впервые её установили 1 апреля прошлого года. Тогда этот показатель равнялся 108 рублям.
Комментариев: 0