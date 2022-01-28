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Оператор электросетей назвал причину масштабного отключения электричества в Казахстане

Уточняется, что на транзите "север ‒ восток ‒ юг" страны произошла перегрузка энергосистемы, однако деятельность майнинговых ферм к этому не причастна.

28 января, 05:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Отключение электричества в южной части Казахстана 25 января произошло из-за того, что в Узбекистане на Сырдарьинской ТЭС произошло короткое замыкание, сообщила пресс-служба казахстанской компании по управлению электрическими сетями Kegoc.

"25 января 2022 года в 11:59 по времени Нур-Султана (08:59 мск) в Республике Узбекистан из-за короткого замыкания отключилось шесть энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС с суммарной потерей генерации более 1500 МВт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привёл к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключённой к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Киргизстана. В результате произошёл наброс мощности на транзит 500 кВ "север ‒ восток ‒ юг Казахстана" с последующей его перегрузкой", говорится в сообщении.

При этом уточняется, что массовое отключение электроснабжения не было связано с деятельностью майнинговых ферм.

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Напомним, 25 января в Киргизии, Узбекистане и Казахстане произошло массовое отключение электричества. К примеру, в Ташкенте из-за неполадок попросту остановилось метро, в Бишкеке отключилось отопление, а некоторые районы к тому же остались без воды. Кроме того, из-за неполадок в Алма-Ате, в частности, перестали работать светофоры.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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