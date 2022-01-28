Оператор электросетей назвал причину масштабного отключения электричества в Казахстане

Отключение электричества в южной части Казахстана 25 января произошло из-за того, что в Узбекистане на Сырдарьинской ТЭС произошло короткое замыкание, сообщила пресс-служба казахстанской компании по управлению электрическими сетями Kegoc.

"25 января 2022 года в 11:59 по времени Нур-Султана (08:59 мск) в Республике Узбекистан из-за короткого замыкания отключилось шесть энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС с суммарной потерей генерации более 1500 МВт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привёл к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключённой к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Киргизстана. В результате произошёл наброс мощности на транзит 500 кВ "север ‒ восток ‒ юг Казахстана" с последующей его перегрузкой", — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что массовое отключение электроснабжения не было связано с деятельностью майнинговых ферм.