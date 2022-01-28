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Президент Молдавии назвала условие покупки газа не у России

Она добавила, что пока Кишинёв хоть и с трудом, но выполняет свои обязанности по оплате топлива.

28 января, 06:18
<p>Президент Молдавии Майя Санду. Фото © EPA / STEPHANIE LECOCQ / ТАСС</p>

Президент Молдавии Майя Санду. Фото © EPA / STEPHANIE LECOCQ / ТАСС

Президент Молдавии Майя Санду посетовала на то, что республика купила бы газ у другого поставщика, а не у России, если ситуация на рынке "была бы лучше". Также лидер страны считает, что с энергетическим кризисом справиться было бы проще, если бы компания "Молдовагаз" не контролировалась "Газпромом" (у российской компании 50% акций).

"Если бы ситуация на рынке была лучше, мы могли бы купить газ у другого поставщика. Для Молдавии было бы легче в кризисной ситуации, если бы "Молдовагаз" не контролировалась "Газпромом", — заявила Санду в эфире телеканала TV8.

Она добавила, что пока Кишинёв хоть и с трудом, но выполняет свои обязанности по оплате газа.

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Напомним, в прошлом году Молдавия задержала "Газпрому" оплату за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября. В связи с этим российская компания предупредила о возможном прекращении поставок. Вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил о нехватке времени для погашения задолженности. Позже стало известно, что 26 ноября долг перед "Газпромом" был погашен правительством республики. При этом премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица назвала недружественным жестом письмо "Газпрома" с требованием выплатить долг за поставки газа в республику.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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