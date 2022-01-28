Президент Молдавии назвала условие покупки газа не у России

Президент Молдавии Майя Санду посетовала на то, что республика купила бы газ у другого поставщика, а не у России, если ситуация на рынке "была бы лучше". Также лидер страны считает, что с энергетическим кризисом справиться было бы проще, если бы компания "Молдовагаз" не контролировалась "Газпромом" (у российской компании 50% акций).

"Если бы ситуация на рынке была лучше, мы могли бы купить газ у другого поставщика. Для Молдавии было бы легче в кризисной ситуации, если бы "Молдовагаз" не контролировалась "Газпромом", — заявила Санду в эфире телеканала TV8.