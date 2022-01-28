Медведев призвал довести до конца уголовные дела о пытках в колониях

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал случаи с пытками в исправительных колониях вопиющими. Политик призвал довести все уголовные дела вокруг этой ситуации до конца и наказать виновных.

"Это действительно вопиющие случаи, возбуждено большое количество уголовных дел, я надеюсь, что все они будут доведены до конца, а лица, которые совершили преступления, привлечены к уголовной ответственности. Там просто другого быть не должно", — сказал Медведев в интервью ТАСС.