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Медведев призвал довести до конца уголовные дела о пытках в колониях

По его словам, такие случаи нельзя игнорировать, особенно если речь идёт о ФСИН.

28 января, 06:32
<p>Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев © ТАСС / Штукина Екатерина</p>

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев © ТАСС / Штукина Екатерина

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал случаи с пытками в исправительных колониях вопиющими. Политик призвал довести все уголовные дела вокруг этой ситуации до конца и наказать виновных.

"Это действительно вопиющие случаи, возбуждено большое количество уголовных дел, я надеюсь, что все они будут доведены до конца, а лица, которые совершили преступления, привлечены к уголовной ответственности. Там просто другого быть не должно", — сказал Медведев в интервью ТАСС.

По его словам, во многих ведомствах, в том числе и силовых, бывают случаи злоупотребления полномочиями. Их не следует игнорировать, особенно если речь идёт о ФСИН, подчеркнул Медведев.

Следствие возбудило 20 уголовных дел по фактам пыток в тюремной больнице Саратова

Следствие возбудило 20 уголовных дел по фактам пыток в тюремной больнице Саратова

Напомним, в октябре — ноябре 2021-го проект Gulagu.net выложил видео с издевательствами над заключёнными, которые содержались в саратовской больнице. Кадры вызвали огромный резонанс: ФСИН начала проверку, а СК возбудил несколько уголовных дел. На фоне скандала президент Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний, также в результате проверки УФСИН РФ по Саратовской области уволило 18 сотрудников по отрицательным мотивам. 20 декабря стало известно, что в Госдуму внесли документ, предусматривающий ужесточение наказания за насилие со стороны представителей ФСИН и сотрудников других госорганов. Он вводит понятие "запугивание с целью контроля над личностью". Законопроект поддержали в кабмине.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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