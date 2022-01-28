"Иногда это просто чушь": Медведев высказался о голых фото на фоне храмов и шутках стендаперов

В ряде случаев уголовные дела за шутки или фото выглядят чушью, но и оскорблять традиции и чувства целых народов недопустимо. Так зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал случаи скандалов с выступлениями стендаперов или фотографиями на фоне храмов.

"Насчёт шуток мне трудно что-то комментировать, потому что иногда это просто чушь, когда, допустим, по той или иной шутке или тому или иному высказыванию возбуждают дела", — цитирует Медведева ТАСС.

Однако, с другой стороны, Медведев также призвал учитывать традиции России: поскольку страна многонациональная, представления о некоторых моральных аспектах отличаются в разных регионах.

"Если те или иные публикации оскорбляют представления целого народа, это надо учитывать, даже если нам кажется, что это очень консервативная позиция", — добавил зампред Совбеза.