"Иногда это просто чушь": Медведев высказался о голых фото на фоне храмов и шутках стендаперов
В любом случае он призвал учитывать традиции России, поскольку страна многонациональная и представления о некоторых моральных аспектах отличаются в разных регионах.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото © Юлия Зырянова / POOL / ТАСС
В ряде случаев уголовные дела за шутки или фото выглядят чушью, но и оскорблять традиции и чувства целых народов недопустимо. Так зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал случаи скандалов с выступлениями стендаперов или фотографиями на фоне храмов.
"Насчёт шуток мне трудно что-то комментировать, потому что иногда это просто чушь, когда, допустим, по той или иной шутке или тому или иному высказыванию возбуждают дела", — цитирует Медведева ТАСС.
Однако, с другой стороны, Медведев также призвал учитывать традиции России: поскольку страна многонациональная, представления о некоторых моральных аспектах отличаются в разных регионах.
"Если те или иные публикации оскорбляют представления целого народа, это надо учитывать, даже если нам кажется, что это очень консервативная позиция", — добавил зампред Совбеза.
Ранее зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич прокомментировал ситуацию с участившимися случаями оголения блогерш на фоне храмов. По его мнению, вместо тюрьмы их нужно наказывать огромным штрафом. Кроме того, обвинение по статье об оскорблении чувств верующих в данном случае не совсем верное, таких людей надо судить за нарушение общественной морали, считает он.
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