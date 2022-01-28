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"Иногда это просто чушь": Медведев высказался о голых фото на фоне храмов и шутках стендаперов

В любом случае он призвал учитывать традиции России, поскольку страна многонациональная и представления о некоторых моральных аспектах отличаются в разных регионах.

28 января, 06:51

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото © Юлия Зырянова / POOL / ТАСС

В ряде случаев уголовные дела за шутки или фото выглядят чушью, но и оскорблять традиции и чувства целых народов недопустимо. Так зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал случаи скандалов с выступлениями стендаперов или фотографиями на фоне храмов.

"Насчёт шуток мне трудно что-то комментировать, потому что иногда это просто чушь, когда, допустим, по той или иной шутке или тому или иному высказыванию возбуждают дела", цитирует Медведева ТАСС.

Однако, с другой стороны, Медведев также призвал учитывать традиции России: поскольку страна многонациональная, представления о некоторых моральных аспектах отличаются в разных регионах.

"Если те или иные публикации оскорбляют представления целого народа, это надо учитывать, даже если нам кажется, что это очень консервативная позиция", — добавил зампред Совбеза.

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Ранее зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич прокомментировал ситуацию с участившимися случаями оголения блогерш на фоне храмов. По его мнению, вместо тюрьмы их нужно наказывать огромным штрафом. Кроме того, обвинение по статье об оскорблении чувств верующих в данном случае не совсем верное, таких людей надо судить за нарушение общественной морали, считает он.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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