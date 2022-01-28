В Приморье пьяный мужчина попытался угнать автомобиль, но случайно сжёг его
Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения. Неумелым угонщиком оказался житель Забайкальского края, он недавно вышел из тюрьмы, где сидел за особо тяжкие преступления.
Злоумышленник пытается залезть в авто через багажник. Кадр из видео © УМВД по Приморскому краю
Злоумышленник пытается угнать автомобиль пенсионера. Видео © УМВД по Приморскому краю
В Приморском крае в городе Находке 30-летний пьяный мужчина с другом ночью решил угнать "тойоту". Он залез в неё через багажник и попытался с помощью зажигалки расплавить изоляцию на проводах, чтобы завести без ключа. Однако что-то пошло не так, и машина загорелась. Перепугавшись, злоумышленник и его друг-наблюдатель сбежали с места преступления.
Как сообщается на официальном сайте УМВД по Приморскому краю, "тойота" принадлежала 83-летнему пенсионеру. Когда наутро мужчина увидел свою сгоревшую машину, он обратился в полицию. Неудачная попытка угона попала на камеры видеонаблюдения, поэтому вскоре правоохранители установили личность преступника и задержали его.
Им оказался житель Забайкальского края, он недавно вышел из тюрьмы, где сидел за особо тяжкие преступления. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему предстоит компенсировать ущерб, причинённый собственнику автомобиля.
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