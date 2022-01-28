В Приморье пьяный мужчина попытался угнать автомобиль, но случайно сжёг его

Злоумышленник пытается угнать автомобиль пенсионера. Видео © УМВД по Приморскому краю

В Приморском крае в городе Находке 30-летний пьяный мужчина с другом ночью решил угнать "тойоту". Он залез в неё через багажник и попытался с помощью зажигалки расплавить изоляцию на проводах, чтобы завести без ключа. Однако что-то пошло не так, и машина загорелась. Перепугавшись, злоумышленник и его друг-наблюдатель сбежали с места преступления.

Как сообщается на официальном сайте УМВД по Приморскому краю, "тойота" принадлежала 83-летнему пенсионеру. Когда наутро мужчина увидел свою сгоревшую машину, он обратился в полицию. Неудачная попытка угона попала на камеры видеонаблюдения, поэтому вскоре правоохранители установили личность преступника и задержали его.

Им оказался житель Забайкальского края, он недавно вышел из тюрьмы, где сидел за особо тяжкие преступления. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему предстоит компенсировать ущерб, причинённый собственнику автомобиля.