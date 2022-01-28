Глава МИД Германии: Вступление Украины в НАТО не стоит на повестке, об этом знает каждый
Вступление Украины в НАТО сегодня не стоит на повестке, и это известно всем, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
"О том, что в настоящее время это не стоит на повестке, знает каждый, в том числе и Россия", — отметила она в интервью медиагруппе Funke.
Бербок добавила, что в настоящее время "вообще не предвидится никакого расширения НАТО на Восток", и это она обсуждала во время визита в Москву с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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