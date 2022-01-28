Эксперт Шмаль — о риске санкций ЕС против газового сектора России: Им без нас не выжить

Россия не должна отмалчиваться, ей нужно реагировать и отвечать на западные санкции, считает президент Союза нефтегазопромышленников РФ Геннадий Шмаль. По его мнению, страна сможет пережить новые готовящиеся санкции ЕС против газового сектора, а вот энергетическая ситуация в Европе без участия России вряд ли сможет стабилизироваться.

"Мы уже привыкли к самому разному отношению. Надо быть готовыми и дальше. К сожалению, что касается наших партнёров на Западе, особенно бизнесменов, они все прекрасно понимают, что без России сегодня ЕС и многим другим западным странам просто не выжить. В плане обеспечения ресурса, прежде всего энергетического. Если посмотреть сегодня на энергетическую ситуацию в мире, особенно в Европе, то мы увидим, что этот рынок совершенно разбалансирован и без активного участия России его не вернуть к тем понятиям, которые должны быть", — сказал Лайфу Шмаль.

Он уверен, что это не последние западные санкции против России. Но страна переживёт их, как было и с прежними. По мнению эксперта, российским властям уже сейчас нужно готовить ответные меры, активнее использовать свою пропагандистскую машину.