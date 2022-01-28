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В Киргизии завели дело о преступлении против мира из-за стрельбы на границе с Таджикистаном

Там сообщили, что в результате обстрелов несколько человек получили огнестрельные ранения, также оказались повреждены дома местных жителей.

28 января, 08:11

Фото © ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO

В Киргизии возбудили уголовное дело по статье "Преступление против мира" после вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает МВД республики.

"Военнослужащие пограничной службы Республики Таджикистан с применением тяжёлого огнестрельного оружия совершили нападение на участки Чыр-Добо, Кум-Мазар, Дахма в селе Кок-Таш Баткенского района, где проживают простые граждане, а также на участок Торт-Коч в селе Орто-Боз и на здание войсковой части 707 внутренних войск МВД КР в селе Кок-Таш", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что в результате обстрелов несколько человек, включая военнослужащих и одного гражданского, получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Кроме того, были повреждены дома местных жителей.

Двое граждан Таджикистана погибли и 10 были ранены в ходе конфликта с Киргизией

Двое граждан Таджикистана погибли и 10 были ранены в ходе конфликта с Киргизией

Напомним, столкновения на границе Таджикистана и Киргизии произошли 27 января. В Бишкеке заявили, что Душанбе использовал гранатомёты и миномёты. По данным местных СМИ, жители киргизских сёл на участке границы с Таджикистаном начали покидать свои дома. 28 января стало известно, что стороны договорились о прекращении огня.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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