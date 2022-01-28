В Киргизии завели дело о преступлении против мира из-за стрельбы на границе с Таджикистаном

В Киргизии возбудили уголовное дело по статье "Преступление против мира" после вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает МВД республики.

"Военнослужащие пограничной службы Республики Таджикистан с применением тяжёлого огнестрельного оружия совершили нападение на участки Чыр-Добо, Кум-Мазар, Дахма в селе Кок-Таш Баткенского района, где проживают простые граждане, а также на участок Торт-Коч в селе Орто-Боз и на здание войсковой части 707 внутренних войск МВД КР в селе Кок-Таш", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что в результате обстрелов несколько человек, включая военнослужащих и одного гражданского, получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Кроме того, были повреждены дома местных жителей.