Лавров: Россия не хочет войн, но не позволит наступать на свои интересы

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет войн, но и не позволит игнорировать свои интересы.

"Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим", — подчеркнул он в интервью радиостанциям.