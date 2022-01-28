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Лавров: Россия не хочет войн, но не позволит наступать на свои интересы

Министр иностранных дел подчеркнул, что никаких конфликтов не будет, "если это зависит от Москвы".

28 января, 08:19

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет войн, но и не позволит игнорировать свои интересы.

"Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим",  подчеркнул он в интервью радиостанциям.

МИД РФ: Мысль о возможной войне с Украиной неприемлема

МИД РФ: Мысль о возможной войне с Украиной неприемлема

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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