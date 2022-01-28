Лавров: Введение новых санкций США будет эквивалентно разрыву отношений

Введение новых санкций США, в том числе против российского руководства, будет эквивалентно разрыву отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям.

"Американцам сказано было, в том числе в контактах президентов, что тот пакет, ну и сопровождающийся полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений", — отметил министр.