Лавров: Введение новых санкций США будет эквивалентно разрыву отношений
Ранее об этом же говорил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по его словам, новые ограничения против руководства страны могут привести к прекращению отношений.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Введение новых санкций США, в том числе против российского руководства, будет эквивалентно разрыву отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям.
"Американцам сказано было, в том числе в контактах президентов, что тот пакет, ну и сопровождающийся полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений", — отметил министр.
Ранее в Белом доме раскрыли подробности готовящихся "невиданных" санкций против России. Они будут включать как финансовые ограничения, так и запрет на экспорт определённой продукции, необходимой для развития отраслей.
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