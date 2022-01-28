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Лавров: Введение новых санкций США будет эквивалентно разрыву отношений

Ранее об этом же говорил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по его словам, новые ограничения против руководства страны могут привести к прекращению отношений.

28 января, 08:44

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Введение новых санкций США, в том числе против российского руководства, будет эквивалентно разрыву отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям.

"Американцам сказано было, в том числе в контактах президентов, что тот пакет, ну и сопровождающийся полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений", отметил министр.

"Это за пределами понимания": Песков допустил разрыв отношений с США в случае санкций против Путина

"Это за пределами понимания": Песков допустил разрыв отношений с США в случае санкций против Путина

Ранее в Белом доме раскрыли подробности готовящихся "невиданных" санкций против России. Они будут включать как финансовые ограничения, так и запрет на экспорт определённой продукции, необходимой для развития отраслей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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