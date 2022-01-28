Охоту волка на кота во дворе многоэтажки в Ленобласти сняли на видео
Люди призвали администрацию решить проблему с хищниками, так как они представляют опасность не только для питомцев, но и для местных жителей.
Волк напал на кота и утащил в неизвестном направлении. Видео © VK / "Подслушано в Рябово"
В посёлке Рябово Ленинградской области местные жители стали очевидцами нападения волка на кота. Произошедшее они сняли на видео и опубликовали в группе "Подслушано в Рябово" во "ВКонтакте". На кадрах видно, что поздно вечером хищник прогуливается по району, затем хватает кота и убегает, держа добычу в зубах.
Всё произошло за несколько секунд. Некоторое время бедняга пытался вырваться, но волк его не отпустил. В комментариях к ролику местные жители рассказали, что это не первое нападение хищника, волки и лисы регулярно появляются в их краях. Они призвали администрацию решить этот вопрос, так как звери представляют опасность не только для домашних питомцев, но и для людей.
Ранее Лайф писал, что оголодавшие за зиму волки в Новгородской области покинули леса и отправились к населённым пунктам. Предположительно, причиной голода стало уменьшение популяции бобров и кабанов — последних в регионе отстреливали в прошлом году в связи с опасностью распространения африканской чумы свиней. По некоторым оценкам, серых хищников в регионе достаточно много — от 350 до 420 особей. Позже в области появился первый случай нападения волков на человека, пострадавший мужчина попал в больницу.
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