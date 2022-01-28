17-летняя российская теннисистка стала чемпионкой юниорского Australian Open
До этого она становилась победительницей ещё одного турнира Большого шлема — Уимболдона.
Клерви Нгуну из США и Диана Шнайдер из России позируют с чемпионским трофеем после победы в финальном матче юниорского парного разряда против Кайлы Кросс из Канады и Виктории Мбоко из Канады в 12-й день Открытого чемпионата Австралии по теннису – 2022 в "Мельбурн-парке" 28 января 2022 года в Мельбурне, Австралия. Фото © Getty Images / Daniel Pockett
17-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер стала победительницей юниорского Australian Open в парном женском разряде.
В финале Шнайдер и американка Клерви Нгуну одержали победу над представительницами Канады Кайлой Кросс и Викторией Мбоко — 6:4, 6:3. Отметим, что встреча продолжалась меньше часа.
Ещё одну победу нашей стране на кортах Мельбурна может принести Даниил Медведев, который за выход в финал борется с греком Стефаносом Циципасом.
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