17-летняя российская теннисистка стала чемпионкой юниорского Australian Open

Клерви Нгуну из США и Диана Шнайдер из России позируют с чемпионским трофеем после победы в финальном матче юниорского парного разряда против Кайлы Кросс из Канады и Виктории Мбоко из Канады в 12-й день Открытого чемпионата Австралии по теннису – 2022 в "Мельбурн-парке" 28 января 2022 года в Мельбурне, Австралия. Фото © Getty Images / Daniel Pockett