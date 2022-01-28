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17-летняя российская теннисистка стала чемпионкой юниорского Australian Open

До этого она становилась победительницей ещё одного турнира Большого шлема — Уимболдона.

28 января, 08:52

Клерви Нгуну из США и Диана Шнайдер из России позируют с чемпионским трофеем после победы в финальном матче юниорского парного разряда против Кайлы Кросс из Канады и Виктории Мбоко из Канады в 12-й день Открытого чемпионата Австралии по теннису – 2022 в "Мельбурн-парке" 28 января 2022 года в Мельбурне, Австралия. Фото © Getty Images / Daniel Pockett

17-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер стала победительницей юниорского Australian Open в парном женском разряде.

В финале Шнайдер и американка Клерви Нгуну одержали победу над представительницами Канады Кайлой Кросс и Викторией Мбоко — 6:4, 6:3. Отметим, что встреча продолжалась меньше часа.

Испанский теннисист Надаль стал первым финалистом Australian Open

Испанский теннисист Надаль стал первым финалистом Australian Open

Ещё одну победу нашей стране на кортах Мельбурна может принести Даниил Медведев, который за выход в финал борется с греком Стефаносом Циципасом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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