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Десант, ЧВК и нацкорпус: Разведка ДНР узнала детали подготовки ВСУ к наступлению в Донбассе

По её данным, инструкторы из Великобритании готовили украинских десантников к действиям в условиях городской застройки.

28 января, 08:51
<p>Фото © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky</p>

Фото © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) под руководством советников из США готовит план наступления в Донбассе.

"По данным нашей агентурной разведки, в украинском генеральном штабе под руководством американских советников при Минобороны Украины завершается разработка плана наступательной операции в Донбассе. Время начала агрессии против народных республик будет окончательно определено после завершения создания наступательных группировок и одобрения плана операции СНБО Украины", — подчеркнул Басурин.

По его словам, инструкторы из Великобритании готовили украинских десантников к действиям в условиях городской застройки. Подразделения 80-й десантно-штурмовой бригады завершили подготовку на базе учебного центра в н. п. Старичи Львовской области, работающего под прикрытием так называемого международного центра миротворчества и безопасности. Готовили бригаду инструкторы из Великобритании из состава учебно-тренировочной миссии "Орбитал".

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Он не исключает, что подготовленных десантников хотят задействовать для зачистки крупных городов на горловском или донецком направлениях. По словам Эдуарда Басурина, военные сборы украинских радикалов с участием инструкторов из американских частных военных компаний (ЧВК) "Форвард обсервейшен груп" и "Академия" проводятся в Сумах.

"Сумское отделение украинской радикальной организации "Национальный корпус" приступило к проведению военных сборов с наёмниками под руководством националистов, имеющих опыт участия в боевых действиях во время карательной операции Киева в Донбассе летом 2014 года", — подчеркнул Басурин.

А ранее в Народной милиции ДНР заявили о доставке в Донбасс противотанковых комплексов, в частности тех, которые были предоставлены странами НАТО, активно перебрасывающими различное вооружение на Украину, уточнил Басурин.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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