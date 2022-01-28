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В России за сутки госпитализировали 14 046 пациентов с коронавирусом

Число госпитализаций увеличилось в 60 регионах и уменьшилось в 23. Выздоровело после ковида за сутки 29 506 человек, умерло 673.

28 января, 08:54

Госпиталь для пациентов с коронавирусом в автомобильном торговом центре "Москва" на Каширском шоссе. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

В России за сутки госпитализировали 14 046 пациентов с коронавирусом, что на 9,7% выше показателя предыдущего дня. Об этом сообщает в пятницу федеральный оперштаб. Число госпитализаций увеличилось в 60 регионах и уменьшилось в 23. Выздоровело после ковида за сутки 29 506 человек, умерло 673.

Всего же, по данным оперштаба, в России выявили 98 040 случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее количество зафиксированных в стране случаев ковида с начала пандемии достигло 11 502 657.

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Ранее Лайф писал, что инфекционист Чаленко оценил разницу в скорости распространения "омикрона" и "дельты". По мнению медика, первый захватывает новые территории в 70 раз быстрее. А кандидат медицинских наук Тимошилов добавил, что инфицированный новой разновидностью вируса становится опасным для окружающих уже через пару дней.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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