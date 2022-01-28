В России за сутки госпитализировали 14 046 пациентов с коронавирусом, что на 9,7% выше показателя предыдущего дня. Об этом сообщает в пятницу федеральный оперштаб. Число госпитализаций увеличилось в 60 регионах и уменьшилось в 23. Выздоровело после ковида за сутки 29 506 человек, умерло 673.

Всего же, по данным оперштаба, в России выявили 98 040 случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее количество зафиксированных в стране случаев ковида с начала пандемии достигло 11 502 657.