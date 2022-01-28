Лавров назвал хамством угрозы США выслать российского посла Антонова

"Мы предупредили, что, если хамство будет продолжаться, я не могу иначе назвать их заявления, что "если вы охранников для посла не примете немедленно, мы Антонова попросим уехать из Соединённых Штатов", если это хамство будет продолжаться, у нас есть ещё резервы для того, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия", — заявил он в интервью радиостанциям.