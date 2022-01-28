Лавров назвал хамством угрозы США выслать российского посла Антонова
Глава МИД добавил, что у Москвы есть ещё "резервы для того, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © Flickr / МИД России
Глава МИД РФ Сергей Лавров счёл хамством заявления США о возможной высылке российского посла Анатолия Антонова, если Москва не выполнит условия Вашингтона по выдаче виз охранникам главы американской дипмиссии в РФ.
"Мы предупредили, что, если хамство будет продолжаться, я не могу иначе назвать их заявления, что "если вы охранников для посла не примете немедленно, мы Антонова попросим уехать из Соединённых Штатов", если это хамство будет продолжаться, у нас есть ещё резервы для того, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия", — заявил он в интервью радиостанциям.
Напомним, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что Госдеп вынуждает его покинуть страну к апрелю из-за разногласий по визам. По словам дипломата, американская администрация делает всё возможное, чтобы ужать российское дипломатическое присутствие в США.
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