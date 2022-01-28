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Лавров назвал хамством угрозы США выслать российского посла Антонова

Глава МИД добавил, что у Москвы есть ещё "резервы для того, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия".

28 января, 09:00

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © Flickr / МИД России

Глава МИД РФ Сергей Лавров счёл хамством заявления США о возможной высылке российского посла Анатолия Антонова, если Москва не выполнит условия Вашингтона по выдаче виз охранникам главы американской дипмиссии в РФ.

"Мы предупредили, что, если хамство будет продолжаться, я не могу иначе назвать их заявления, что "если вы охранников для посла не примете немедленно, мы Антонова попросим уехать из Соединённых Штатов", если это хамство будет продолжаться, у нас есть ещё резервы для того, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия", — заявил он в интервью радиостанциям.

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Напомним, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что Госдеп вынуждает его покинуть страну к апрелю из-за разногласий по визам. По словам дипломата, американская администрация делает всё возможное, чтобы ужать российское дипломатическое присутствие в США.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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