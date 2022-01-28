Лаврову стало стыдно за НАТО из-за ответа по гарантиям безопасности
Как пояснил министр, документ буквально "дышит" исключительностью НАТО, его особой миссией и особым предназначением.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото © МИД РФ
Полученный от США ответ по гарантиям безопасности выглядит как "образец дипломатического приличия" по сравнению с аналогичным документом НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям.
"Сейчас идёт межведомственная проработка полученных ответов США и натовцев. Их содержание практически всем известно. На фоне бумаги, которую прислали нам из НАТО, американский ответ является чуть ли не образцом дипломатического приличия", — пояснил глава МИД.
По словам Лаврова, ответ Североатлантического альянса настолько идеологизированный, настолько дышит исключительностью НАТО, его особой миссией и особым предназначением, что ему "просто было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал".
Лайф напоминает, что вечером 26 января МИД РФ подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности. Именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан. Вместе с тем Москва получила и ответ НАТО, о чём заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
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