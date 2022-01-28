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Лаврову стало стыдно за НАТО из-за ответа по гарантиям безопасности

Как пояснил министр, документ буквально "дышит" исключительностью НАТО, его особой миссией и особым предназначением.

28 января, 09:04
<p>Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото © МИД РФ</p>

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото © МИД РФ

Полученный от США ответ по гарантиям безопасности выглядит как "образец дипломатического приличия" по сравнению с аналогичным документом НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям.

"Сейчас идёт межведомственная проработка полученных ответов США и натовцев. Их содержание практически всем известно. На фоне бумаги, которую прислали нам из НАТО, американский ответ является чуть ли не образцом дипломатического приличия", — пояснил глава МИД.

По словам Лаврова, ответ Североатлантического альянса настолько идеологизированный, настолько дышит исключительностью НАТО, его особой миссией и особым предназначением, что ему "просто было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал".

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Лайф напоминает, что вечером 26 января МИД РФ подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности. Именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан. Вместе с тем Москва получила и ответ НАТО, о чём заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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