Ученик Тутберидзе станет знаменосцем сборной Грузии на Олимпиаде-2022

Вместе с ним флаг страны понесёт горнолыжница Нино Циклаури. Стоит отметить, что впервые в истории Грузия будет представлена во всех видах программы турнира по фигурному катанию и примет участие в командных соревнованиях.

Напомним, Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.