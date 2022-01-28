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Ученик Тутберидзе станет знаменосцем сборной Грузии на Олимпиаде-2022

Игры пройдут в столице Поднебесной с 4 по 20 февраля. Всего на них разыграют 109 комплектов медалей.

28 января, 09:16

Морис Квителашвили. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Ученик Этери Тутберидзе фигурист Морис Квителашвили станет знаменосцем сборной Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, сообщает национальный олимпийский комитет.

Вместе с ним флаг страны понесёт горнолыжница Нино Циклаури. Стоит отметить, что впервые в истории Грузия будет представлена во всех видах программы турнира по фигурному катанию и примет участие в командных соревнованиях.

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Напомним, Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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