Лукашенко обвинил Запад в желании "утопить в крови российско-украинское братство"

Западным политикам важно "утопить в крови российско-украинское братство", чем обусловлено нарастание напряжённости в последние месяцы вокруг ситуации с Украиной. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Украина становится предметом закулисного торга, украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебное отношение к братским народам, в том числе к белорусам. Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство", — сказал Лукашенко, выступая с посланием к согражданам.