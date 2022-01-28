Лукашенко обвинил Запад в желании "утопить в крови российско-украинское братство"
По его словам, жителей Незалежной толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии.
Западным политикам важно "утопить в крови российско-украинское братство", чем обусловлено нарастание напряжённости в последние месяцы вокруг ситуации с Украиной. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Украина становится предметом закулисного торга, украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебное отношение к братским народам, в том числе к белорусам. Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство", — сказал Лукашенко, выступая с посланием к согражданам.
По мнению главы республики, чтобы ослабить Россию, Запад пытается расшатать ситуацию в странах на постсоветском пространстве. Ситуация в Казахстане стала этому подтверждением, уверен Лукашенко.
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