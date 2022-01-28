Лавров отказался считать предложения России по безопасности запредельными

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не считает свои предложения по гарантиям безопасности запредельными и продолжит добиваться от Вашингтона разъяснений подписанного обязательства в рамках ОБСЕ о недопустимости укрепления своей безопасности за счёт безопасности других.

По словам Лаврова, предложения, переданные Вашингтону и НАТО ещё 15 декабря, "могут казаться запредельными", только если оценивающий их эксперт исходит из позиции: "американцы же уже всё забрали вокруг вас, а вы начинаете ещё как-то суетиться, дёргаться, давайте смиряйтесь с тем, что есть, и ограничьтесь каким-то минимумом".

Министр отметил важность честной и открытой позиции: "Мы хотим, чтобы с нами работали честно". Он также процитировал обязательства, которые были приняты в рамках ОБСЕ и подписаны президентами, в том числе США, что никто не будет укреплять свою безопасность за счёт безопасности других.

"Американцы говорят, что право на выбор союза священно. Мы говорим, что при условии, если оно не усугубляет ситуацию безопасности любой другой страны, и под этим вы, господа хорошие, подписались. И сейчас, когда наши предложения пытаются представить как ультиматум, мы об этом напоминаем и будем добиваться, чтобы они не увиливали, а честно изложили, как они трактуют то, под чем подписывался их президент", — сказал глава дипведомства в интервью радиостанциям.