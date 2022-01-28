Кинолог Уражевский объяснил, как дезодорант может помочь выжить при встрече со стаей бродячих собак

При встрече с агрессивной бродячей собакой нельзя делать резких движений, в том числе махать пакетом или сумкой, чтобы не провоцировать животное. Такой совет озвучил президент Cоюза кинологических организаций России Владимир Уражевский. По той же причине не стоит первым пытаться отбиваться — зверь может подумать, что вы на него нападаете.

"Лучше, если вы будете спокойно продолжать своё движение. Если контакт уже произошёл и стая бездомных собак к вам приближается — надо остановиться, повернуться спиной к какому-то ограждению, дереву, на которое, возможно, вы сможете залезть", — рекомендует эксперт.

По словам Уражевского, собаку можно попытаться сбить с толку, если аккуратно и нерезко распылить дезодорант или парфюм, а если в руке есть какой-то предмет, лучше его высоко поднять.

"У собак прекрасный нюх, но очень плохое зрение, поэтому если они видят что-то непривычное и большой силуэт, то предпочтут отойти", — приводит слова кинолога RT.

Напомним, что на днях жителя Астраханской области насмерть загрызли бродячие собаки, когда он шёл на работу. Многие местные не удивлены жуткой ситуацией, так как неоднократно жаловались на нашествие беспризорных животных. Следователи проводят расследование.