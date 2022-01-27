Стаи собак убивают людей по всей стране: Кто становится жертвами одичавших животных? Всё чаще собаки атакуют людей в разных регионах. С конца осени СМИ стало известно о пяти смертельных случаях. 27 января, 16:01 Фото © Shutterstock

В Астраханской области собаки убили мужчину

Стая собак насмерть загрызла 58-летнего мужчину. Разъярённые животные набросились на него по пути на работу. Его растерзанное тело нашли 25 января около гаражей кооператива "Энергетик" в Приволжском районе. У погибшего множественные укусы и следы от собачьих клыков. При этом местные жители неоднократно жаловались в полицию. В их округе живёт несколько крупных собачьих стай, однако, как водится, местные власти не посчитали угрозу серьёзной. Впрочем, есть и позиция зоозащитников: они уверены, что погибший мужчина сам спровоцировал животных на нападение.

В Забайкалье стая собак загрызла девочку

Стая собак. Фото © ТАСС / Павлишак Алексей

В селе Домна Читинского района собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку. Это произошло, когда ребёнок возвращался из музыкальной школы. Вечером 22 января родители сообщили в полицию о пропаже дочки. Тело ребёнка нашли спустя полчаса поисковых работ на одном из пустырей за селом. На её теле обнаружили многочисленные собачьи укусы. Как и в случае с Астраханью, люди неоднократно жаловались местным властям. Собаки буквально терроризировали населённый пункт. В Домне жило несколько стай по пять-десять собак, которые постоянно были угрозой. Но до смертельного случая власти бездействовали. В итоге местные мужчины взяли ружья и пошли отстреливать собак самостоятельно.

В Тверской области собаки убили мальчика

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

В деревне Аркатово, недалеко от Твери, собаки загрызли шестилетнего мальчика. Это были дикие собаки. Семья погибшего малыша держала их в вольерах на передержке. Животных находили на улице — и держали во дворе, пока кто-нибудь их не забирал. 14 января мама мальчика открыла вольеры, чтобы вычистить их, но не заметила, что за оградой оказался и её сын. Собаки немедленно напали на ребёнка. От полученных укусов малыш умер. Против матери возбудили уголовное дело, её обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

В Якутске свора псов загрызла женщину

Погибшая в Якутии при нападении стаи собак женщина оказалась доцентом Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 53-летняя Сардана Слепцова возвращалась вечером 29 декабря домой. Она шла мимо ипподрома, когда её атаковала стая бродячих псов. На опубликованных телеграм-каналом Aartyk.ru кадрах виден силуэт женщины, которая пытается отбиться от своры. Собаки взяли её в круг и постоянно атаковали. Уже после гибели женщины мэр города приказал изловить стаю и ввёл режим ЧС на территории округа.

Фото © ТАСС / Григорий Сысоев

В Ханты-Мансийском автономном округе собаки загрызли женщину

В городе Лангепасе Ханты-Мансийского автономного округа собаки атаковали 43-летнюю женщину. Как и в большинстве похожих случаев, они напали на неё в безлюдном месте на окраине города, в промышленной зоне. Всё произошло днём около двух часов по местному времени. Женщина оказалась со стаей собак один на один и не смогла отбиться. Когда её доставили в больницу — она была ещё жива, но умерла от укусов. И с каждым днём таких историй становится всё больше. Дикие псы нападают на детей и женщин, атакуют и мужчин, если видят своё преимущество. Местные власти в большинстве случаев ничего не делают для предотвращения трагедий. И как под копирку обещают улучшить ситуацию, только когда человек погиб или серьёзно пострадал.

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