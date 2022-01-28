Полузащитник "Краснодара" Крыховяк рассказал, кто должен возглавить сборную Польши

"До матча с Россией осталось не так много времени. Назначение нового тренера будет ключевым моментом. Важно, чтобы тренер успел освоиться в команде. Адам Навалка, который знает игроков и команду, на несколько шагов впереди тех, у кого нет такого опыта. Но это только моё мнение, я не принимаю решений", — заявил Крыховяк.