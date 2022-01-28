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Полузащитник "Краснодара" Крыховяк рассказал, кто должен возглавить сборную Польши

Ранее команду покинул португалец Паулу Соуза, а от вакантного места отказался украинец Андрей Шевченко.

28 января, 09:36

Фото © ФК "Краснодар"

Полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк выразил мнение, что известный специалист Адам Навалка должен стать новым главным тренером сборной Польши по футболу. Об этом сообщает interia.pl.

"До матча с Россией осталось не так много времени. Назначение нового тренера будет ключевым моментом. Важно, чтобы тренер успел освоиться в команде. Адам Навалка, который знает игроков и команду, на несколько шагов впереди тех, у кого нет такого опыта. Но это только моё мнение, я не принимаю решений", — заявил Крыховяк.

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Добавим, что следующим соперником сборной Польши станет наша национальная команда. Встреча состоится 24 марта в рамках стыковых матчей ЧМ-2022. В случае победы команда Валерия Карпина выйдет на победителя пары Чехия — Швеция.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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