Пропавший в Тверской области семилетний мальчик целую ночь просидел в канализации

В Тверской области нашли пропавшего мальчика. Видео © СУ СК по Тверской области

В городе Торопце Тверской области нашли ранее потерявшегося 7-летнего мальчика. Как оказалось, накануне он провалился в канализационный люк, крышка которого была приоткрыта и засыпана снегом, сообщает SHOT. Ребёнок не заметил опасности и упал, крышка за ним захлопнулась.

Об исчезновении сына в полицию заявили родители. Вечером ребёнок был в гостях у родственницы, та отправила его в магазин за яблоками для пирога. После этого малыш исчез. Маршрут ребёнка установили по камерам уличного наблюдения. Поиски велись всю ночь, обследовались чердаки, подвалы, улицы. Голос из люка подал сам мальчик, его и услышали правоохранители.

"28 января слаженное взаимодействие участников поисков привело к положительному результату, ребёнок найден живым, он находился в канализационном колодце. В настоящее время следователем СК устанавливаются все обстоятельства его безвестного отсутствия", — рассказали в СУ СКР по региону.

В настоящее время ребёнок в больнице, у него диагностированы переохлаждение и ушиб бедра.