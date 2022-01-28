В Кургане внук лишил 90-летнюю бабушку квартиры и отправил её в дом престарелых

Пенсионерка из Кургана рассказала о том, как родственники лишили её квартиры и отправили в дом престарелых © Telegram / Ural Mash

В Кургане внук уговорил 90-летнюю бабушку продать квартиру, после чего сдал её в дом престарелых. Пенсионерка сбежала оттуда и на деньги, отложенные на похороны, купила комнату в общежитии, пишет Ural Mash.

Станислав и его семья убедили Таисию Александровну продать квартиру под предлогом, что она будет жить вместе с ними. Пенсионерка согласилась и отдала внуку 1,3 миллиона рублей. Однако тот решил подобрать бабушке место "получше" и отправил в местный геронтологический центр "Спутник" в Шадринске.

"Ну я верила ведь. Люди-то обманут, а я говорю: у меня Стасик этого не сделает", — надеялась женщина.

Условия содержания в доме престарелых оказались не из лучших, и Таисия Александровна приняла решение бежать. Узнав об этом, родственники сжалились и купили бабушке небольшую комнату в общежитии. Правда, деньги на жилплощадь они взяли у неё самой. Пенсионерка копила эти средства на похороны. Сейчас женщине помогают волонтёры.