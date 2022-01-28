В Кургане внук лишил 90-летнюю бабушку квартиры и отправил её в дом престарелых
Сейчас пенсионерка живёт в крохотной комнате общежития, осваиваться в которой ей помогают волонтёры.
© Telegram / Ural Mash
Пенсионерка из Кургана рассказала о том, как родственники лишили её квартиры и отправили в дом престарелых © Telegram / Ural Mash
В Кургане внук уговорил 90-летнюю бабушку продать квартиру, после чего сдал её в дом престарелых. Пенсионерка сбежала оттуда и на деньги, отложенные на похороны, купила комнату в общежитии, пишет Ural Mash.
Станислав и его семья убедили Таисию Александровну продать квартиру под предлогом, что она будет жить вместе с ними. Пенсионерка согласилась и отдала внуку 1,3 миллиона рублей. Однако тот решил подобрать бабушке место "получше" и отправил в местный геронтологический центр "Спутник" в Шадринске.
"Ну я верила ведь. Люди-то обманут, а я говорю: у меня Стасик этого не сделает", — надеялась женщина.
Условия содержания в доме престарелых оказались не из лучших, и Таисия Александровна приняла решение бежать. Узнав об этом, родственники сжалились и купили бабушке небольшую комнату в общежитии. Правда, деньги на жилплощадь они взяли у неё самой. Пенсионерка копила эти средства на похороны. Сейчас женщине помогают волонтёры.
"Хочется выть": Артистка Жанна Коренная пришла в ужас из-за детей Куравлёва, сдавших его в дом престарелых
Ранее Лайф рассказывал, что 83-летняя народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в доме престарелых. Туда её отправила дочь Ольга, аргументировав своё решение тем, что её мать должна находиться под постоянным наблюдением. Она также призналась, что у неё "сейчас такая жизненная ситуация", что ей сложно ухаживать за матерью дома. Позже стало известно, что Федосеева-Шукшина покинула дом престарелых.
Лента новостей
"Тогда нас никто не возьмёт": Лукашенко заявил, что 1,5–2 млн белорусов должны владеть оружием
сегодня в 09:40
Си Цзиньпин проведёт встречи с Путиным и другими прибывшими на ОИ лидерами с 4 по 6 февраля
сегодня в 09:34
Лавров отказался считать предложения России по безопасности запредельными
сегодня в 09:26
Комментариев: 0