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"Торопятся госдеповцы": Джабаров предупредил о вреде дискуссии о российском оружии в Латинской Америке

По мнению собеседника Лайфа, даже гипотетические рассуждения об этом могут использоваться за океаном для различных провокаций. В Софеде считают, что поддаваться на это нельзя.

28 января, 09:50

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал вредной и преждевременной дискуссию о возможности появления российских военных на Кубе. Своим мнением он поделился в беседе с Лайфом. На его взгляд, американцы торопятся с угрозами ответа на то, что ещё не произошло и даже не обсуждается всерьёз.

"Давайте дождёмся официальной реакции российского политического руководства, послушаем мнения главы государства по дальнейшему развитию российско-американских отношений. А уже говорить о том, что где и что разметят, пока рановато. Торопятся госдеповцы", рассуждает Джабаров.

Он добавил, что даже гипотетические рассуждения о российском оружии в Латинской Америке за океаном могут использоваться для различных провокаций.

"Мы не будем на это поддаваться", заключил собеседник Лайфа.

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Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, в случае если Россия предпримет шаги по развёртыванию своих сил в Латинской Америке, власти США будут действовать решительно. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вероятности размещения российских ракет в Латинской Америке, призвал не забывать о суверенном статусе Кубы и Венесуэлы.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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