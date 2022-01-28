"Торопятся госдеповцы": Джабаров предупредил о вреде дискуссии о российском оружии в Латинской Америке
По мнению собеседника Лайфа, даже гипотетические рассуждения об этом могут использоваться за океаном для различных провокаций. В Софеде считают, что поддаваться на это нельзя.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал вредной и преждевременной дискуссию о возможности появления российских военных на Кубе. Своим мнением он поделился в беседе с Лайфом. На его взгляд, американцы торопятся с угрозами ответа на то, что ещё не произошло и даже не обсуждается всерьёз.
"Давайте дождёмся официальной реакции российского политического руководства, послушаем мнения главы государства по дальнейшему развитию российско-американских отношений. А уже говорить о том, что где и что разметят, пока рановато. Торопятся госдеповцы", — рассуждает Джабаров.
Он добавил, что даже гипотетические рассуждения о российском оружии в Латинской Америке за океаном могут использоваться для различных провокаций.
"Мы не будем на это поддаваться", — заключил собеседник Лайфа.
Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, в случае если Россия предпримет шаги по развёртыванию своих сил в Латинской Америке, власти США будут действовать решительно. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вероятности размещения российских ракет в Латинской Америке, призвал не забывать о суверенном статусе Кубы и Венесуэлы.
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