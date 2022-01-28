"Торопятся госдеповцы": Джабаров предупредил о вреде дискуссии о российском оружии в Латинской Америке

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал вредной и преждевременной дискуссию о возможности появления российских военных на Кубе. Своим мнением он поделился в беседе с Лайфом. На его взгляд, американцы торопятся с угрозами ответа на то, что ещё не произошло и даже не обсуждается всерьёз.

"Давайте дождёмся официальной реакции российского политического руководства, послушаем мнения главы государства по дальнейшему развитию российско-американских отношений. А уже говорить о том, что где и что разметят, пока рановато. Торопятся госдеповцы", — рассуждает Джабаров.

Он добавил, что даже гипотетические рассуждения о российском оружии в Латинской Америке за океаном могут использоваться для различных провокаций.