Более половины россиян заработали свои первые деньги до 18 лет
Большинство устроилось на работу, чтобы иметь карманные деньги, а также ради чувства независимости. При этом многие искали вакансии через своих родственников или знакомых.
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Аналитики центра "Зарплата.ру" назвали возраст, с которого россияне начинают устраиваться на работу и зарабатывать первые деньги. Данные исследования появились в распоряжении RT.
Оказалось, что более половины (55%) респондентов заработали свои первые деньги в подростковом возрасте (15–18 лет). 29% опрошенных получили первую зарплату в 19–25 лет и 16% — до 14 лет.
При этом большинство устроилось на работу, чтобы иметь собственные карманные деньги (40%), а также ради чувства независимости (33%). Также среди причин опрошенные назвали желание помочь близким (9%), оплату проживания (8%) и обучения (3%), а также жажду путешествий (1%).
Многие искали вакансии через своих родственников или знакомых (58%) либо через сервисы по поиску работы (15%). При этом с помощью учебных заведений или преподавателей устроилось лишь 15%, а через соцсети — 6% респондентов. В опросе приняли участие 1785 россиян разных возрастов — от 18 до 55 лет.
А ранее россияне назвали главные недостатки руководителей и подчинённых. При этом всего 1% сотрудников испытывают негативные эмоции из-за отказа начальника повышать зарплату или постоянных её задержек.
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