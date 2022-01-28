Более половины россиян заработали свои первые деньги до 18 лет

Аналитики центра "Зарплата.ру" назвали возраст, с которого россияне начинают устраиваться на работу и зарабатывать первые деньги. Данные исследования появились в распоряжении RT.

Оказалось, что более половины (55%) респондентов заработали свои первые деньги в подростковом возрасте (15–18 лет). 29% опрошенных получили первую зарплату в 19–25 лет и 16% — до 14 лет.

При этом большинство устроилось на работу, чтобы иметь собственные карманные деньги (40%), а также ради чувства независимости (33%). Также среди причин опрошенные назвали желание помочь близким (9%), оплату проживания (8%) и обучения (3%), а также жажду путешествий (1%).

Многие искали вакансии через своих родственников или знакомых (58%) либо через сервисы по поиску работы (15%). При этом с помощью учебных заведений или преподавателей устроилось лишь 15%, а через соцсети — 6% респондентов. В опросе приняли участие 1785 россиян разных возрастов — от 18 до 55 лет.