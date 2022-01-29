В Лондоне анонсировали телефонный разговор Джонсона с Путиным по Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен на следующей неделе провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь канцелярии главы правительства Соединённого Королевства.

"Премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе", — заявила пресс-секретарь.

По её словам, Джонсон в разговоре с Путиным подчеркнет необходимость для России отступить и вступить в диалог по дипломатической линии.

ТАСС со ссылкой на информированный источник в правительственных кругах Великобритании сообщает, что британский премьер также планирует "совершить поездку в регион в предстоящие дни". Уточняется, что речь идёт о Восточной Европе, но конкретная страна не называется.