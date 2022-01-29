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FT: Евросоюз попросит Азербайджан увеличить поставки газа на фоне разногласий с Россией

По данным издания, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в начале февраля отправится в Баку, чтобы договориться о дополнительных объёмах прокачки голубого топлива.

28 января, 22:09

Трансадриатический трубопровод. © tap-ag

Евросоюз на следующей неделе планирует провести переговоры с Азербайджаном об увеличении поставок газа через Трансадриатический трубопровод (ТАП). Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Уточняется, что еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в начале февраля отправится в Баку с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и министром экологии и природных ресурсов республики Мухтаром Бабаевым.

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"Мы ожидаем, что переговоры будут посвящены роли Азербайджана в вопросе диверсификации поставок газа в Европу. Это включает в себя возможность увеличения поставок газа через Трансадриатический трубопровод в Европу", — сказал неназванный представитель ЕС.

Он назвал Азербайджан стабильным и надёжным поставщиком в ЕС и уточнил, что в настоящее время мощность ТАП составляет около 10 млрд кубических метров в год.

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По данным FT, в ЕС опасаются, что Россия, поставляющая 40% топлива в Европу, может сократить прокачку в ответ на санкции Запада, которыми тот грозит в случае вторжения на Украину. Как сообщает издание, США уже переговорили с Катаром и другими крупными экспортёрами голубого топлива о дополнительных поставках сжиженного природного газа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейковой истерией данные о возможном сокращении Россией поставок газа в ЕС. Он напомнил, что даже во времена самых трудных отношений Москва оставляла за собой статус надёжного гаранта энергетической безопасности Европы.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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