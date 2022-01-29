FT: Евросоюз попросит Азербайджан увеличить поставки газа на фоне разногласий с Россией

Евросоюз на следующей неделе планирует провести переговоры с Азербайджаном об увеличении поставок газа через Трансадриатический трубопровод (ТАП). Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Уточняется, что еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в начале февраля отправится в Баку с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и министром экологии и природных ресурсов республики Мухтаром Бабаевым.

"Мы ожидаем, что переговоры будут посвящены роли Азербайджана в вопросе диверсификации поставок газа в Европу. Это включает в себя возможность увеличения поставок газа через Трансадриатический трубопровод в Европу", — сказал неназванный представитель ЕС.

Он назвал Азербайджан стабильным и надёжным поставщиком в ЕС и уточнил, что в настоящее время мощность ТАП составляет около 10 млрд кубических метров в год.

По данным FT, в ЕС опасаются, что Россия, поставляющая 40% топлива в Европу, может сократить прокачку в ответ на санкции Запада, которыми тот грозит в случае вторжения на Украину. Как сообщает издание, США уже переговорили с Катаром и другими крупными экспортёрами голубого топлива о дополнительных поставках сжиженного природного газа.