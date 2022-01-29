Еврокомиссия готовит контрсанкции на возможные меры России против ЕС
В частности, в ЕК хотят "обратить пристальное внимание" на рынок энергетики. Еврокомиссия оценивает различные сценарии перебоев в поставках газа из России, сообщил представитель органа.
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Европейский союз допускает введение новых санкций против России ввиду ситуации вокруг Украины и готовится к возможным ответным ограничительным мерам, в том числе на рынке энергоресурсов. Об этом заявил высокопоставленный чиновник в Еврокомиссии (ЕК).
"Поскольку мы готовим санкции, мы готовимся и к возможным контрсанкциям, по нашим ощущениям, рынок энергетики — это то, на что нужно обратить пристальное внимание", — сказал он на брифинге.
Высокопоставленный чиновник добавил, что Еврокомиссия оценивает различные сценарии перебоев в поставках газа из России. Также представители ЕК общаются с другими партнёрами для обеспечения газоснабжения Евросоюза.
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Как сообщал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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