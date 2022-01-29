Еврокомиссия готовит контрсанкции на возможные меры России против ЕС

Европейский союз допускает введение новых санкций против России ввиду ситуации вокруг Украины и готовится к возможным ответным ограничительным мерам, в том числе на рынке энергоресурсов. Об этом заявил высокопоставленный чиновник в Еврокомиссии (ЕК).

"Поскольку мы готовим санкции, мы готовимся и к возможным контрсанкциям, по нашим ощущениям, рынок энергетики — это то, на что нужно обратить пристальное внимание", — сказал он на брифинге.