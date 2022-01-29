Зеленский рассказал об обсуждении "нормандского формата" с "другом" Украины Макроном
По словам лидера Незалежной, "пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами". "Нормандский формат" он назвал одним из шагов ради мира.
Владимир Зеленский © Instagram / zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По словам лидера Незалежной, в ходе беседы обсуждалось возобновление "нормандского формата".
"Беседа с другом и надёжным партнёром Украины Эмманюэлем Макроном. Мы рады возобновлению работы "нормандского формата" — это один из шагов ради мира. Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами", — написал Зеленский на своей странице в "Инстаграме".
Украинский президент добавил, что, "пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается".
Напомним, ранее состоялись телефонные переговоры Макрона и президента России Владимира Путина. Лидер РФ в ходе беседы подчеркнул важность неукоснительного выполнения Киевом Минских соглашений и сообщил Макрону о неудовлетворённости Москвы ответами США и НАТО по гарантиям безопасности.
Встреча советников лидеров государств – членов "нормандской четвёрки" (Россия, Германия, Франция, Украина) состоялась 26 января и продлилась восемь с половиной часов. РФ на этих консультациях представлял замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак, французскую делегацию — дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую — внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую — глава офиса президента Андрей Ермак. По итогам встречи Козак заявил, что делегатами была проведена инвентаризация Минских соглашений. Он выразил надежду, что в предстоящие две недели вопрос о статусе Донбасса сдвинется с мёртвой точки — тогда состоятся новые переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четвёрки". Положительно оценил итоги встречи и Андрей Ермак.
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