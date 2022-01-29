Зеленский рассказал об обсуждении "нормандского формата" с "другом" Украины Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По словам лидера Незалежной, в ходе беседы обсуждалось возобновление "нормандского формата".

"Беседа с другом и надёжным партнёром Украины Эмманюэлем Макроном. Мы рады возобновлению работы "нормандского формата" — это один из шагов ради мира. Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами", — написал Зеленский на своей странице в "Инстаграме".

Украинский президент добавил, что, "пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается".