Проценко раскрыл отличительную особенность новой волны ковида, связанной с "омикроном"

Особенностью новой волны ковида, связанной в первую очередь с распространением штамма "омикрон", является рост нагрузки на первичное амбулаторное звено. Об этом рассказал главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко.

"С коллегами отмечаем, что особенностью новой волны заболеваемости, где доминирующим становится "омикрон", становится рост нагрузки на первичное амбулаторное звено. Относительно лёгкое течение заболевания, госпитализация в стационары растёт не столь взрывными темпами, а основное количество пациентов лечатся у терапевтов", — отметил медик в своём телеграм-канале.

Как добавил Проценко, из-за нового вызова внимание сейчас уделяется именно перезагрузке первичного звена. Кроме того, главврач рассказал, что на недавнем заседании Комиссии по здравоохранению дополнительно обсуждалась программа медицинской реабилитации пациентов сроком до 2026 года.

"Договорились наладить оперативное информирование о ходе программы реабилитации, собирая информацию с мест, во всех регионах... Первое, что бросилось в глаза: предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы, на оплату труда медицинских работников, но не заложили средства на обучение, а это неправильно", — резюмировал Проценко.