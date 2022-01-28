Вирусолог Чумаков перечислил особенности пятой волны ковида в России
По оценке специалиста, быстро произойдёт такое насыщение, когда все, кто мог заболеть, переболеют и приобретут иммунитет.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков заявил, что стремительный рост заболеваемости коронавирусом в России сменится резким снижением в середине февраля.
"Я думаю, что волна пойдёт на спад в десятых числах февраля. А в конце февраля заболеваемость будет совсем внизу. Такой крутой подъём сейчас идёт, и такой же будет крутой спад, потому что он очень быстро распространяется, и быстрый охват людей идёт", — поделился экспертным мнением с Ura.ru Пётр Чумаков.
По оценке специалиста, часть инфицированных переболеют бессимптомно. Уже в настоящее время большинство переносит вирус бессимптомно, поэтому не обращаются даже за тестированием. Чумаков уточнил, что быстро произойдёт такое насыщение, когда все, кто мог заболеть, переболеют, а дальше уже приобретут иммунитет. Кроме того, формируется коллективный иммунитет, поэтому волна начнёт вскоре быстро спадать, а в феврале и вовсе закончится, подчеркнул вирусолог.
Ранее Лайф сообщал, что в России за сутки госпитализировали 14 046 пациентов с коронавирусом. Число госпитализаций увеличилось в 60 регионах и уменьшилось в 23. Выздоровело после ковида за сутки 29 506 человек, умерло 673.
Комментариев: 0