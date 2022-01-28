Вирусолог Чумаков перечислил особенности пятой волны ковида в России

Вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков заявил, что стремительный рост заболеваемости коронавирусом в России сменится резким снижением в середине февраля.

"Я думаю, что волна пойдёт на спад в десятых числах февраля. А в конце февраля заболеваемость будет совсем внизу. Такой крутой подъём сейчас идёт, и такой же будет крутой спад, потому что он очень быстро распространяется, и быстрый охват людей идёт", — поделился экспертным мнением с Ura.ru Пётр Чумаков.

По оценке специалиста, часть инфицированных переболеют бессимптомно. Уже в настоящее время большинство переносит вирус бессимптомно, поэтому не обращаются даже за тестированием. Чумаков уточнил, что быстро произойдёт такое насыщение, когда все, кто мог заболеть, переболеют, а дальше уже приобретут иммунитет. Кроме того, формируется коллективный иммунитет, поэтому волна начнёт вскоре быстро спадать, а в феврале и вовсе закончится, подчеркнул вирусолог.