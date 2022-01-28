Голикова назвала регионы, где коллективный иммунитет к ковиду снижается быстрее всего

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу быстрее всего снижается в Ненецком автономном округе, Чечне, Москве и Подмосковье.

"Наибольшее снижение отмечается в Ненецком автономном округе (на 3,6 п.п.), Чеченской Республике (на 2,8 п.п.), Москве (на 1,8 п.п.), а также в Московской (на 1,4 п.п.), Ивановской (на 0,9 п.п.) и Костромской (на 0,9 п.п.) областях", — рассказала журналистам Голикова.

Однако она подчеркнула, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю не изменился и остался на отметке 64,4%. По словам вице-премьера, по состоянию на 28 января вакцинировались первым компонентом 83 674 549 раз, а полностью привились — 79 269 115 раз. В прошлую пятницу сообщалось, что полный цикл вакцинации в стране прошли 78,06 млн раз.