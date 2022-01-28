Названо пять правил здоровой психики при бушующем омикрон-штамме

Кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт и психиатр Консультативно-диагностического центра ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России Татьяна Зеленкова-Захарчук в беседе с kp.ru назвала пять правил здоровой психики при бушующем омикрон-штамме коронавируса.

По её словам, многие люди в повседневной жизни не обращают внимания на постоянную усталость и стараются не замечать свою тревогу, сопутствующую депрессию и нарушения сна. Такие состояния лишь усиливаются при ковиде и не дают быстро восстанавливаться после болезни. Поэтому стоит особенно важно относиться к своему психическому здоровью и ставить правила заботы о себе в один ряд вместе с мерами профилактики коронавируса.

"Если копится усталость, появляются нарушения сна, быстрая утомляемость или вы замечаете, что растёт тревожность, то важно не стесняться обращаться за квалифицированной помощью к врачам-психотерапевтам. Чтобы бороться с любой болезнью, и с ковидом в том числе, у человека должны быть на это силы!" — отметила психотерапевт.

При обращении к специалисту он окажет всю необходимую поддержку — и психотерапевтическую, и медикаментозную. По словам Зеленковой-Захарчук, современные антидепрессанты могут восстанавливать нейроны. Международные научные исследования последних двух лет показали, что среди пациентов, принимающих препараты, наблюдалась более лёгкая переносимость коронавируса, что является ещё одним подтверждением того, что лекарства действительно работают. Врач отметила, что человек, который следит за своим физическим состоянием, вовремя и регулярно принимает предписанные таблетки, легче переносит и сам ковид, и постковидный синдром.

Зеленкова-Захарчук также раскрыла правила психического здоровья, которые следует соблюдать на фоне высокой заболеваемости омикрон-штаммом. Во-первых, не стоит работать без выходных. Следует давать себе время на отдых и заботу о себе. Во-вторых, необходимо соблюдать биологические ритмы — вовремя ложиться спать и высыпаться. Также эксперт посоветовала брать отпуск хотя бы на несколько дней или неделю, если чувствуете, что силы на исходе, иначе последующая болезнь может стоить тяжёлой годовой реабилитации.

"Питайтесь правильно и нескучно. Получайте наслаждение от того, что вы готовите продукты, которые действительно идут вам на пользу. Сам процесс приготовления пищи тоже может стать своеобразной творческой терапией, как и красивое оформление стола, подача блюда, — всё это приносит радость вдвойне", — назвала эксперт четвёртое правило.

Кроме того, нельзя забывать про регулярную физическую активность: прогулки на свежем воздухе от 20 минут и больше, небольшая зарядка с утра на 15 минут или же минутные упражнения в течение дня, которые можно делать и на удалёнке, сидя за рабочим столом. При этом людям с лишним весом начинать тренировки можно из положения лёжа, постепенно переходить в положение сидя и плавно наращивать активность.