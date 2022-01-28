Лукашенко предложил белорусам заняться земледелием, чтобы "дури было меньше в головах"

От мрачных и дурных мыслей белорусов спасёт земледелие. Президент республики Александр Лукашенко посоветовал "ковыряться в земле", чтобы не думать о плохом. По его мнению, жителей страны в этом опережают приезжие с Запада и из России, которые желают заниматься сельским хозяйством на собственных участках.

"Сюда уже хлынули все. И из России, спасибо им, россиянам. И с Запада, с Украины люди приезжают, чтобы жить на этих участках. Я же вас призываю: возьмите, ковыряйтесь на этой земле, дури будет меньше в наших головах, ковидом болеть не будем", — сказал Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту.