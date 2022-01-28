Лукашенко предложил белорусам заняться земледелием, чтобы "дури было меньше в головах"
Глава государства также уверен, что физический труд на свежем воздухе станет хорошей профилактикой против ковида.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Орловский Павел
От мрачных и дурных мыслей белорусов спасёт земледелие. Президент республики Александр Лукашенко посоветовал "ковыряться в земле", чтобы не думать о плохом. По его мнению, жителей страны в этом опережают приезжие с Запада и из России, которые желают заниматься сельским хозяйством на собственных участках.
"Сюда уже хлынули все. И из России, спасибо им, россиянам. И с Запада, с Украины люди приезжают, чтобы жить на этих участках. Я же вас призываю: возьмите, ковыряйтесь на этой земле, дури будет меньше в наших головах, ковидом болеть не будем", — сказал Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту.
Ранее лидер республики Александр Лукашенко заявил, что у России нет цели поглотить Белоруссию. По его словам, по самым скромным оценкам, прирост ВВП страны только за счёт интеграции с Москвой составит более 2%.
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