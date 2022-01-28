Появились фото с последствиями смертоносного взрыва снаряда под Екатеринбургом

В распоряжении Лайфа появились кадры с места взрыва снаряда времён Великой Отечественной войны в городе Реже Свердловской области. На фото в помещении видны обломки бетонной стены, окна выбиты. В некоторых местах спасатели перекрыли проход красной лентой. Одна из стен здания изрешечена взрывной волной.

Последствия взрыва снаряда. Фото © LIFE

ЧП произошло на территории бывшего химзавода на улице Калинина, 6. Там сейчас расположена фирма ООО "Гефест-М". Сегодня утром в одном из цехов семеро рабочих занимались утилизацией снаряда, но он сдетонировал. Один из них погиб на месте, остальные рабочие пострадали. По данным Лайфа, один из раненых в реанимации.

Последствия взрыва снаряда. Фото © LIFE

Последствия взрыва снаряда. Фото © LIFE