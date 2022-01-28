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Появились фото с последствиями смертоносного взрыва снаряда под Екатеринбургом

По последним данным, в результате происшествия погиб один рабочий. Ещё шестеро пострадали, один из них в реанимации.

28 января, 12:26
<p>Последствия взрыва снаряда. Фото © LIFE</p>

Последствия взрыва снаряда. Фото © LIFE

В распоряжении Лайфа появились кадры с места взрыва снаряда времён Великой Отечественной войны в городе Реже Свердловской области. На фото в помещении видны обломки бетонной стены, окна выбиты. В некоторых местах спасатели перекрыли проход красной лентой. Одна из стен здания изрешечена взрывной волной.

Последствия взрыва снаряда. Фото © LIFE

Последствия взрыва снаряда. Фото © LIFE

ЧП произошло на территории бывшего химзавода на улице Калинина, 6. Там сейчас расположена фирма ООО "Гефест-М". Сегодня утром в одном из цехов семеро рабочих занимались утилизацией снаряда, но он сдетонировал. Один из них погиб на месте, остальные рабочие пострадали. По данным Лайфа, один из раненых в реанимации.

Последствия взрыва снаряда. Фото © LIFE

Последствия взрыва снаряда. Фото © LIFE

Последствия взрыва снаряда. Фото © LIFE

Последствия взрыва снаряда. Фото © LIFE

Один человек погиб и шестеро пострадали при взрыве снаряда времён ВОВ под Екатеринбургом

Один человек погиб и шестеро пострадали при взрыве снаряда времён ВОВ под Екатеринбургом

Ранее сообщалось, что москвич нашёл в доставшейся в наследство квартире мину времён ВОВ. Мужчина сразу же вызвал на место сотрудников МЧС, сейчас в захламлённом жилище работают сапёры. В распоряжении Лайфа также оказались кадры из дома.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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