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Один человек погиб и шестеро пострадали при взрыве снаряда времён ВОВ под Екатеринбургом

ЧП произошло во время обезвреживания бомбы, обнаруженной при проведении ремонтных работ.

28 января, 11:19

Фото © Getty Images / Alexander Hassenstein

Снаряд времён войны взорвался в городе Реже Свердловской области. В результате погиб один человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в скорой помощи.

"Производилось обезвреживание снаряда времён войны, обнаруженного при проведении ремонтных работ. Снаряд взорвался. По наряду скорой в горбольницу доставлено шесть пострадавших, ещё один погиб", — уточнил собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что москвич нашёл в доставшейся в наследство квартире мину времён ВОВ. Мужчина сразу же вызвал на место сотрудников МЧС, сейчас в захламлённом жилище работают сапёры. В распоряжении Лайфа также оказались кадры из дома.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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