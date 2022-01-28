Один человек погиб и шестеро пострадали при взрыве снаряда времён ВОВ под Екатеринбургом

Снаряд времён войны взорвался в городе Реже Свердловской области. В результате погиб один человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в скорой помощи.

"Производилось обезвреживание снаряда времён войны, обнаруженного при проведении ремонтных работ. Снаряд взорвался. По наряду скорой в горбольницу доставлено шесть пострадавших, ещё один погиб", — уточнил собеседник агентства.