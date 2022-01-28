Один человек погиб и шестеро пострадали при взрыве снаряда времён ВОВ под Екатеринбургом
ЧП произошло во время обезвреживания бомбы, обнаруженной при проведении ремонтных работ.
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Снаряд времён войны взорвался в городе Реже Свердловской области. В результате погиб один человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в скорой помощи.
"Производилось обезвреживание снаряда времён войны, обнаруженного при проведении ремонтных работ. Снаряд взорвался. По наряду скорой в горбольницу доставлено шесть пострадавших, ещё один погиб", — уточнил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что москвич нашёл в доставшейся в наследство квартире мину времён ВОВ. Мужчина сразу же вызвал на место сотрудников МЧС, сейчас в захламлённом жилище работают сапёры. В распоряжении Лайфа также оказались кадры из дома.
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