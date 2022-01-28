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Политолог Дудчак прокомментировал душевные терзания Зеленского словами из песни Высоцкого

По словам эксперта, больше всего украинского лидера огорчает, что он не понимает планов Соединённых Штатов в отношении самого себя, потому и играет в "угадайку".

28 января, 11:12

Владимир Зеленский. Фото © Официальный сайт президента Украины

Политолог Александр Дудчак увидел признаки дезориентации у официального Киева на фоне прошедших телефонных переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. По словам эксперта, украинский лидер всё время пытается "угадать", в каком ключе ему действовать и какой риторики по отношению к России придерживаться.

"Он всё время пытается угадать. То призывает украинцев быть спокойными в преддверии "ожидаемого вторжения", о котором говорит Запад. То говорит, что у России "есть планы захватить Харьков". Сам себе противоречит. Как в известной песне Высоцкого, он то плакал, то смеялся", комментирует политолог в эфире радио Sputnik.

Больше всего, со слов Дудчака, Зеленского огорчает, что он не понимает планов Соединённых Штатов в отношении самого себя.

"Забронировано ли ему место в случае чего в самолёте, покидающем Киев", — добавил он.

CNN: В Киеве не смогли назвать хорошим разговор Байдена и Зеленского

CNN: В Киеве не смогли назвать хорошим разговор Байдена и Зеленского

Напомним, что минувшим вечером Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор. Они обсудили дипломатические меры по деэскалации нынешней ситуации, а также возможность финансовой помощи со стороны США. И Байден подтвердил готовность Вашингтона сделать это.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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