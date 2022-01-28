Политолог Дудчак прокомментировал душевные терзания Зеленского словами из песни Высоцкого
По словам эксперта, больше всего украинского лидера огорчает, что он не понимает планов Соединённых Штатов в отношении самого себя, потому и играет в "угадайку".
Владимир Зеленский. Фото © Официальный сайт президента Украины
Политолог Александр Дудчак увидел признаки дезориентации у официального Киева на фоне прошедших телефонных переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. По словам эксперта, украинский лидер всё время пытается "угадать", в каком ключе ему действовать и какой риторики по отношению к России придерживаться.
"Он всё время пытается угадать. То призывает украинцев быть спокойными в преддверии "ожидаемого вторжения", о котором говорит Запад. То говорит, что у России "есть планы захватить Харьков". Сам себе противоречит. Как в известной песне Высоцкого, он то плакал, то смеялся", — комментирует политолог в эфире радио Sputnik.
Больше всего, со слов Дудчака, Зеленского огорчает, что он не понимает планов Соединённых Штатов в отношении самого себя.
"Забронировано ли ему место в случае чего в самолёте, покидающем Киев", — добавил он.
Напомним, что минувшим вечером Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор. Они обсудили дипломатические меры по деэскалации нынешней ситуации, а также возможность финансовой помощи со стороны США. И Байден подтвердил готовность Вашингтона сделать это.
Лента новостей
"Никогда не была агрессором": Сенатор Карасин поддержал заявление Лаврова о нежелании России воевать
сегодня в 11:10
Дарига Назарбаева лишилась членства в Политсовете казахстанской партии "Нур Отан"
сегодня в 11:01
Песков ответил на шутку Нуланд о водке из "Северного потока – 2" в её же манере
сегодня в 10:56
Комментариев: 0