Политолог Дудчак прокомментировал душевные терзания Зеленского словами из песни Высоцкого

Политолог Александр Дудчак увидел признаки дезориентации у официального Киева на фоне прошедших телефонных переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. По словам эксперта, украинский лидер всё время пытается "угадать", в каком ключе ему действовать и какой риторики по отношению к России придерживаться.

"Он всё время пытается угадать. То призывает украинцев быть спокойными в преддверии "ожидаемого вторжения", о котором говорит Запад. То говорит, что у России "есть планы захватить Харьков". Сам себе противоречит. Как в известной песне Высоцкого, он то плакал, то смеялся", — комментирует политолог в эфире радио Sputnik.

Больше всего, со слов Дудчака, Зеленского огорчает, что он не понимает планов Соединённых Штатов в отношении самого себя.

"Забронировано ли ему место в случае чего в самолёте, покидающем Киев", — добавил он.