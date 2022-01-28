"Мы не на кухне": Газизов ответил Салиховой на слова о "полном нуле"

Экс-гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов ответил на критику со стороны жены владельца красно-белых Заремы Салиховой, которая ранее назвала его "полным нулём".

"Мы не на кухне, мы давно перешли в правовое поле. Есть документы и факты, а есть набросы", — заявил Газизов в беседе со Sport24.