"Мы не на кухне": Газизов ответил Салиховой на слова о "полном нуле"
Ранее жена владельца красно-белых раскритиковала управленца из-за его действий во время пребывания в клубе.
Шамиль Газизов. Фото © ТАСС / Вадим Брайдов
Экс-гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов ответил на критику со стороны жены владельца красно-белых Заремы Салиховой, которая ранее назвала его "полным нулём".
"Мы не на кухне, мы давно перешли в правовое поле. Есть документы и факты, а есть набросы", — заявил Газизов в беседе со Sport24.
Ранее Салихова в эфире "Матч ТВ" жёстко раскритиковала Газизова, заявив, что он использовал "Спартак" как донор для себя и "всех утомил".
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