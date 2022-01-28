Российский биатлонист Поршнев взял серебро в спринте на чемпионате Европы

Российский биатлонист Никита Поршнев занял второе место в спринте на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в немецком Арбере.

Победителем стал норвежец Эрленн Бьёнтегор, который выиграл более 20 секунд у Поршнева. Оба спортсмена были точны на огневых рубежах. Бронзу взял немец Лукас Фрацшер, который также не допустил промахов.