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Российский биатлонист Поршнев взял серебро в спринте на чемпионате Европы

Ещё одному представителю нашей страны — Петру Пащенко — не хватило одной секунды до бронзовой медали.

28 января, 11:09

Никита Поршнев. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Российский биатлонист Никита Поршнев занял второе место в спринте на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в немецком Арбере.

Победителем стал норвежец Эрленн Бьёнтегор, который выиграл более 20 секунд у Поршнева. Оба спортсмена были точны на огневых рубежах. Бронзу взял немец Лукас Фрацшер, который также не допустил промахов.

Биатлонист Бабиков взял серебро чемпионата Европы в индивидуальной гонке

Биатлонист Бабиков взял серебро чемпионата Европы в индивидуальной гонке

Обидной получилась гонка для Петра Пащенко, который проиграл секунду Фрацшеру, остановившись на четвёртом месте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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