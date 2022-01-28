Российский биатлонист Поршнев взял серебро в спринте на чемпионате Европы
Ещё одному представителю нашей страны — Петру Пащенко — не хватило одной секунды до бронзовой медали.
Никита Поршнев. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Российский биатлонист Никита Поршнев занял второе место в спринте на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в немецком Арбере.
Победителем стал норвежец Эрленн Бьёнтегор, который выиграл более 20 секунд у Поршнева. Оба спортсмена были точны на огневых рубежах. Бронзу взял немец Лукас Фрацшер, который также не допустил промахов.
Обидной получилась гонка для Петра Пащенко, который проиграл секунду Фрацшеру, остановившись на четвёртом месте.
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