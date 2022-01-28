"Никогда не была агрессором": Сенатор Карасин поддержал заявление Лаврова о нежелании России воевать

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин поддержал главу МИД России в словах о нежелании войны. В беседе с Лайфом он подчеркнул, что страна никогда не выступала агрессором и не развязывала вооружённых конфликтов.

"Россия никогда не хотела войны. Мы все воспитаны в традициях дедушек и бабушек, которые всегда говорили, что могут быть разные развития в жизни, но главное, чтобы не было войны. Россия никогда не была агрессором. Ни на кого не нападала. Поэтому все усилия сейчас направлены на то, чтобы добиться уважения наших законных стратегических интересов, которые сформулированы и предложены письменно", — сказал сенатор.

По его мнению, впереди новые переговоры по этому поводу, но главное, что Москва становится инициаторами позитивной, конструктивной работы над тем, чтобы договариваться. Россия призывает к взаимному учитыванию интересов в ходе международных переговоров. У нас есть свои стратегические цели, и другие страны не должны это игнорировать, отметил сенатор.