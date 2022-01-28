"Никогда не была агрессором": Сенатор Карасин поддержал заявление Лаврова о нежелании России воевать
По его словам, Москва хочет выстраивать отношения с Западом на основе Устава ООН и только при взаимном учитывании интересов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © Flickr / МИД РФ
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин поддержал главу МИД России в словах о нежелании войны. В беседе с Лайфом он подчеркнул, что страна никогда не выступала агрессором и не развязывала вооружённых конфликтов.
"Россия никогда не хотела войны. Мы все воспитаны в традициях дедушек и бабушек, которые всегда говорили, что могут быть разные развития в жизни, но главное, чтобы не было войны. Россия никогда не была агрессором. Ни на кого не нападала. Поэтому все усилия сейчас направлены на то, чтобы добиться уважения наших законных стратегических интересов, которые сформулированы и предложены письменно", — сказал сенатор.
По его мнению, впереди новые переговоры по этому поводу, но главное, что Москва становится инициаторами позитивной, конструктивной работы над тем, чтобы договариваться. Россия призывает к взаимному учитыванию интересов в ходе международных переговоров. У нас есть свои стратегические цели, и другие страны не должны это игнорировать, отметил сенатор.
Собеседник Лайфа также подчеркнул, что все вопросы следует решать в рамках Устава ООН. "Это незыблемая основа ведения всех переговоров", — заключил Карасин.
Напомним, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет войн, но и не позволит игнорировать свои интересы. Это прозвучало на фоне постоянных обвинений Запада в "агрессивных" действиях Москвы. В Кремле неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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