Лавров: Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений, пусть приезжает

Российская сторона готова принять президента Украины Владимира Зеленского, если он хочет обсудить нормализацию отношений между странами, которые пострадали от действий его режима. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям.

"Президент [РФ Владимир Путин] сказал, если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесённого односторонними действиями его режима, и на эти действия, конечно, мы отвечали, — мы готовы, пожалуйста. Пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург — куда они договорятся", — сказал Лавров.