Лавров: Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений, пусть приезжает
По словам главы дипведомства, украинский лидер также может обратиться в Контактную группу для решения вопросов по ситуации с Донбассом.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ЕРА / JOHANNA GERON / POOL
Российская сторона готова принять президента Украины Владимира Зеленского, если он хочет обсудить нормализацию отношений между странами, которые пострадали от действий его режима. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям.
"Президент [РФ Владимир Путин] сказал, если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесённого односторонними действиями его режима, и на эти действия, конечно, мы отвечали, — мы готовы, пожалуйста. Пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург — куда они договорятся", — сказал Лавров.
Он также добавил, что, если у главы Незалежной появится желание обсудить вопросы по Донбассу, он может обратиться в Контактную группу, которая занимается непосредственно урегулированием конфликтных ситуаций Киева с Донецком и Луганском.
Ранее Лайф писал, что Владимир Зеленский предложил американскому лидеру Джо Байдену организовать встречу в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский сенатор Алексей Пушков счёл это предложение попыткой "попасть в высшую лигу" со стороны лидера Незалежной.
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