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Песков ответил на вопрос о наличии у Кремля своей системы учёта заражённых ковидом

Он пояснил, что в администрации главы государства в первую очередь ориентируются на количество занятых койко-мест и на остающийся резерв.

28 января, 10:30
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ориентируется на цифры официальной статистики по коронавирусу и никакой специальной системы учёта инфицированных нет.

"Такой системы расчёта не бывает, её просто быть не может, это скорее относится к теории вероятности", — сказал представитель Кремля.

При этом он допустил, что заражённых в реальности может быть больше, поскольку многие не тестируются, переносят болезнь без каких-либо симптомов вообще. Однако какой-то стройной системы, которая может это упорядочить, нет.

"В первую очередь мы и оперативный штаб ориентируемся на количество занятых койко-мест и на остающийся резерв и во вторую очередь — на количество заболевших и выздоровевших на суточной основе", — добавил Песков.

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Напомним, в России за сутки госпитализировали 14 046 пациентов с коронавирусом. Число госпитализаций увеличилось в 60 регионах и уменьшилось в 23. Выздоровело после ковида за сутки 29 506 человек, умерло 673.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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