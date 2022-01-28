Песков ответил на вопрос о наличии у Кремля своей системы учёта заражённых ковидом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ориентируется на цифры официальной статистики по коронавирусу и никакой специальной системы учёта инфицированных нет.

"Такой системы расчёта не бывает, её просто быть не может, это скорее относится к теории вероятности", — сказал представитель Кремля.

При этом он допустил, что заражённых в реальности может быть больше, поскольку многие не тестируются, переносят болезнь без каких-либо симптомов вообще. Однако какой-то стройной системы, которая может это упорядочить, нет.

"В первую очередь мы и оперативный штаб ориентируемся на количество занятых койко-мест и на остающийся резерв и во вторую очередь — на количество заболевших и выздоровевших на суточной основе", — добавил Песков.