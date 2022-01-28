Песков ответил на вопрос о наличии у Кремля своей системы учёта заражённых ковидом
Он пояснил, что в администрации главы государства в первую очередь ориентируются на количество занятых койко-мест и на остающийся резерв.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ориентируется на цифры официальной статистики по коронавирусу и никакой специальной системы учёта инфицированных нет.
"Такой системы расчёта не бывает, её просто быть не может, это скорее относится к теории вероятности", — сказал представитель Кремля.
При этом он допустил, что заражённых в реальности может быть больше, поскольку многие не тестируются, переносят болезнь без каких-либо симптомов вообще. Однако какой-то стройной системы, которая может это упорядочить, нет.
"В первую очередь мы и оперативный штаб ориентируемся на количество занятых койко-мест и на остающийся резерв и во вторую очередь — на количество заболевших и выздоровевших на суточной основе", — добавил Песков.
Напомним, в России за сутки госпитализировали 14 046 пациентов с коронавирусом. Число госпитализаций увеличилось в 60 регионах и уменьшилось в 23. Выздоровело после ковида за сутки 29 506 человек, умерло 673.
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