НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

КХЛ не будет проводить матчи во время Олимпиады в Пекине

Сезон в главном хоккейном турнире страны был приостановлен из-за коронавируса.

28 января, 10:26

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Руководство КХЛ совместно с клубами лиги приняло решение не проводить матчи регулярного чемпионата во время паузы на Олимпийские игры. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Лига провела опрос среди клубов, большая часть из которых проголосовала против проведения матчей регулярного чемпионата во время паузы.

"Лига учла интересы клубов и приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликует после 10 февраля", — говорится в сообщении.

Названы два варианта завершения регулярного чемпионата КХЛ

Названы два варианта завершения регулярного чемпионата КХЛ

Ранее Лайф сообщал, что из-за коронавируса с 15 января приостановили розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1