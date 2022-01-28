КХЛ не будет проводить матчи во время Олимпиады в Пекине
Сезон в главном хоккейном турнире страны был приостановлен из-за коронавируса.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Руководство КХЛ совместно с клубами лиги приняло решение не проводить матчи регулярного чемпионата во время паузы на Олимпийские игры. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Лига провела опрос среди клубов, большая часть из которых проголосовала против проведения матчей регулярного чемпионата во время паузы.
"Лига учла интересы клубов и приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликует после 10 февраля", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что из-за коронавируса с 15 января приостановили розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ.
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